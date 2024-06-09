Наступление России на Харьковщине проваливается: чего "достигли" оккупанты и как могут развиваться события

Наступление российской армии в Харьковской области российские СМИ еще недавно называли "поворотным моментом" во всей войне против Украины. Однако в реальности ситуация совсем другая.

Российское наступление на севере Харьковской области, которое началось в мае, фактически остановилось. Ситуация на фронте в Украине заметно обострилась. ВС РФ создали сложную ситуацию под Купянском и пытаются прорваться по двум направлениям, о чем заявлял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Силы обороны смогут продержаться, если им будут предоставлены две вещи — достаточное количество боеприпасов и резервы.

Что происходит на Харьковском направлении и какие "успехи" россиян — в материале ТСН.ua.

Всего с начала мая российским войскам удалось захватить около 280 квадратных километров украинской территории, из них около 200 кв. км – именно в Харьковской области. С одной стороны, это немного. С другой, отвоевать такую территорию в условиях позиционной войны – задача нелегкая.

Американский Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете пишет о незначительном продвижении российских войск в районе села Глубокое к северу от Липцев и в районе села Старицы, к западу от Волчанска.

Судя по более подробным картам украинского портала DeepState, речь идет о нескольких сотнях метров, которые российским частям удалось преодолеть за несколько дней.

Украинский военный аналитик Константин Машовец считает, что цели российского командования в Харьковской области были более амбициозными.

По его версии, российская армия планировала нанести отвлекающим ударам в направлении Липцев и, возможно, Сум, быстро форсировать реку Волча, окружить и взять Волчанск, после чего двинуться на юго-восток — в общей сложности продвинуться на глубину примерно 80 км от границы.

"Настоящей целью российского наступления на Харьков было, и, судя по всему, продолжает быть не сам Харьков, а тылы нашей Купянской группировки. Или чтобы было понятнее — вся территория Харьковской области восточнее каскада водохранилищ Северского Донца", — пишет Машовец.

По мнению военного эксперта Сергея Кузана, продвижение россиян будет происходить в ближайшее время, в зависимости от того, как быстро и в каком объеме поступит западная помощь.

Российские оккупанты активно действуют по всей линии фронта и Купянское направление не является исключением. Противник там пытается создать болевую точку для украинских защитников. Деталями об этом поделился военнослужащий 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович в комментарии "Эспрессо.TV".

По его словам, несмотря на действия ВС РФ, Силы обороны не дают им осуществить свои планы и отражают все атаки. В Купянском направлении фиксируются постоянные штурмы россиян. Как только противнику удается накопить ресурсы, они сразу отправляют их на штурм. Это может быть 8-10 единиц техники, сразу пытающейся атаковать позиции ВСУ. Используется как десант, так и танки.

Такая тактика противника направлена на то, чтобы создать болевую точку на Купянском направлении и отвлечь украинских защитников от других участков фронта.

Где штурмует враг

ВС РФ штурмуют украинскую линию обороны в Харьковской области в трех точках. Под Купянском враг наступает с двух направлений, подвергается сопротивлению Сил обороны, но продолжает атаковать. О том, что планирует делать командование со сложной ситуацией на фронте, командующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский высказался в Telegram-канале.

Сырский рассказал о событиях, происходящих вокруг Харькова. В сообщении говорится о Купянске, расположенном в 80 км к востоку от областного центра, о Волчанске (в 45 км к северо-востоку) и о Липцах (в 20 км к северу). Особенно сложно под Купянском, заявил командующий, не объяснив, какие именно точки на линии столкновения наиболее опасны.

На онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, что под Купянском последние изменения линии фронта произошли 25-26 мая. Врагу удалось продвинуться на сотню метров между Табаевкой и Кисловкой, показывают отметки. Кроме того, россияне атакуют на отрезке между Берестовым и Коломыйчихой (в 25 км юго-восточнее Купянска). Под Волчанском и Липцами в течение первой недели июня конфигурация боев не изменилась.

Заявление Владимира Зеленского

Российской оккупационной армии не удалось реализовать план наступления и операцию в Харьковской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Говорил сегодня с Главкомом (Александром Сырским, — ред.) в целом о ситуации. Очень весомый результат – то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые заходят на нашу землю и терроризируют Харьковщину", — сказал Зеленский.

Он уточнил, что это направление уже усилено и будет усиливаться.

Что происходит в Волчанске

Волчанск оказался на лени боев в первые дни после повторного наступления РФ на Харьков, которое началось 10 мая 2024 года. По состоянию на 30 мая на карте боевых действий DeepState можно увидеть, что враг занял треть населенного пункта. Последние изменения линии боев произошли 18-19 мая – тогда россияне зашли на северные окраины.

В отчете Генштаба ВСУ указано, что удалось отразить атаку ВС РФ возле села Старица, расположенного на полпути между Волчанском и Харьковом.

Оккупанты перебрасывают свои войска

Российская оккупационная армия перебрасывает личный состав из Херсонской области на Харьковское направление. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

"Не имея успехов на северном фронте, враг начал перебрасывание частей из Херсонщины на Харьковское направление", — говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления ссылаются на слова местных жителей, утверждающих, что россияне перебрасывают оккупантов целыми частями, а также отправляют в командировку операторов дронов.

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Продвижение России на северо-востоке Харьковской области убедило союзников Киева в том, что для самообороны Украина должна иметь возможность уничтожать военные объекты и на территории агрессора. Разрешение 15 стран мира на использование своего оружия по целям в России может кардинально изменить ход боевых действий.

"Это поможет выбивать российские войска до того, как они еще переходят границу, прежде чем они вступают в бой. Таким образом, это облегчает работу нашим ребятам, Силам обороны Украины. Плюс скопление войск выбивается, поскольку оно было недостижимо, ведь раньше мы не могли использовать эти системы. Также выбивается логистика и склады", — акцентировал военный обозреватель Денис Попович, пишет Freedom.

Как пишет издание BBC News, не исключено, что после снятия запрета на обстрел целей на территории Белгородской области, в ближайшее время могут появиться новые случаи таких ударов.

"Это несомненно отразится на действиях российской армии в приграничных районах. До 31 мая российские военные чувствовали себя в относительной безопасности на территории РФ. Теперь по новым правилам придется жить уже российским регионам", — говорится в материале BBC News.

Наступлением на Харьковщине армия РФ "выстрелила себе в ногу", но и Силы обороны проворонили наступление, правда впоследствии смогли стабилизировать ситуацию. Об этом сказал полковник запаса Национальных вооруженных сил Латвии и депутат Сейма Игорь Раев на LTV – полковник запаса НВС.

По его словам, ВСУ "проспали" наступление РФ на Харьковском направлении, что позволило ВС РФ быстро продвинуться в первую неделю. Однако украинцам удалось перебросить значительные силы на это направление, в результате чего наступление РФ затормозилось.

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