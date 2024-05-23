Наступление России на Харьковщине в 2024 году: в Нацгвардии ответили, имеет ли враг продвижения

За минувшие боевые сутки продвижение военнослужащих РФ в Харьковской области не зафиксировано. Однако враг продолжает привлекать группы пехоты для попыток прорыва, в частности в сторону села Липцы в Харьковской области.

Об этом сообщил представитель Нацгвардии Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Продвижений врага в Харьковской области нет за последние сутки, и в Авдеевке на восточных направлениях наши защитники свои позиции удерживают", — уточнил Музычук.

Он также отметил, что на сегодняшний день в целом применение техники противником, в частности бронированной, наблюдается на Купянском и Лиманском направлениях. Там российские подразделения применяют групп пехоты, иногда небольшие механизированные колонны или пехотинцев усиленных бронетехникой.

Ранее аналитики сообщили, что России пришлось начать наступление на Харьковщину раньше, чем планировалось из-за того, что США разблокировали военную помощь.

Эксперты отмечают, что РФ начала наступление вдоль харьковской границы, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы предотвратить российское наступление в других районах восточной Украины. Захватчики также хотят продвинуться в рамках эффективной дальности стрельбы артиллерии по Харькову.

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