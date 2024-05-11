Наступление России на Харьковщине: в ВСУ сделали важное заявление

Пока широкомасштабного наступления армии Российской Федерации на севере Харьковской области нет. Силы обороны Украины контролируют ситуацию.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, попытка наступления российских оккупантов в пограничные Харьковской области направлена на оттягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта. Таким образом, враг пытается сделать все возможное, чтобы ВСУ не смогли усилить собственные ресурсы.

"Есть все основания полагать, что мы имеем дело с враждебной ИПСО, которая намерена посеять панику и помешать нашему командованию опрокидывать резервы на другие более "жаркие" направления фронта на востоке Украины. Широкомасштабного наступления на севере Харьковщины нет", — заявил Волошин.

Представитель ОСУВ "Хартица" рассказал, что накануне подразделения украинской Нацгвардии уничтожили в Харьковской области группу российских оккупантов: четыре БМП вместе с личным составом и грузовик "Урал"). Россиян ликвидировали на подходе при попытке штурма после пересечения границы Украины.

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Наступление на Харьков и область

Вчера в украинском Министерстве обороны сообщили, что утром 10 мая армия РФ пыталась прорвать оборону в Харьковской области. ВСУ задействовали резервы.

Тем временем в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации по состоянию на утро 11 мая. Отмечается, что Вооруженные силы Украины отразили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

В ISW отметили, что, вероятно, враг проводят начальную фазу наступательной операции к северу от Харькова. По их данным, на этом участке фронта россияне оккупировали Бдительную и продвинулись к югу от населенного пункта.

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