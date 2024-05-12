Наступление России на Харьковщину: Блинкен ответил, сможет ли Украина удерживать линию фронта

Блинкен прокомментировал ситуацию в Харьковской области, а также возможное увеличение численности российских войск.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что украинские защитники смогут и дальше удерживать линию фронта в восточной части страны, в частности в Харьковской области.

Об этом он заявил в эфире CBS.

Он отметил, что многомесячная задержка выделения нового финансирования в помощь Украине "обошлась недешево". Но на этой неделе США анонсировали второй пакет военной помощи украинским защитникам на 400 млн долларов после паузы.

“Я убежден, что Украина сможет эффективно удерживать линию фронта на востоке, сможет продолжать использовать преимущества, достигнутые в Черном море... А также держать под прицелом российские силы, в том числе в Крыму, чтобы им было труднее продолжать эту агрессию. Мы предоставляем вооружение для этого, но сейчас сложный момент", — подчеркнул госсекретарь.

По его словам, и США, и Европа делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия в Украину. Он добавил, что США, как и остальные 50 стран-союзников Украины, "никуда не денутся", а помощь продолжится.

"И если Путин думает, что сможет пересилить Украину, пересилить ее сторонников, он ошибается", — сказал Блинкен.

Напомним, из-за российского наступления из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек.

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