Наступление России на Покровск: можно ли остановить оккупантов в этом районе

Российская армия имеет успешные продвижения на Покровском направлении. В частности, способствует этому ландшафт местности – плоская равнина. На других же направлениях имеется большая плотность городской застройки. Впрочем, продвижение захватчиков можно остановить.

Об этом рассказал военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо".

«Донецкая область – это урбанизированные города: маленькие, большие и средние. Здесь (Покровское направление – Ред.) они пользуются тем, что это фактически равнинная местность, где украинским войскам трудно закрепиться. Особенно, учитывая тот факт, что ни второй, ни третьей линии обороны, о которой нам рассказывали официальные лица, нет", – отметил военный эксперт.

Кроме того, у россиян есть преимущества в вооружении. В частности, враг имеет тотальное преимущество в воздухе, используя ФАБ, КАБ. Это – до 800 управляемых авиабомб в неделю. Удержать позиции на равнинной местности при таких условиях фактически невозможно, отмечает Снегирев.

"Третье, — преимущество в средствах поражения, — это ствольная, реактивная артиллерия. По информации Сырского, 1:3 удалось снизить коэффициент огневого поражения, который был 1:6 в пользу окупантов, то есть, условно говоря, на 12 тысяч снарядов в сутки. могли отвечать двумя, сейчас мы отвечаем примерно четырьмя тысячами, но все равно преимущество в огневом поражении на стороне оккупантов", — рассказал эксперт.

По его словам, вооруженным силам в частности нужны населенные пункты рядом. Кроме того, важно то, что оккупанты часть сил уже перебросили с Донецкого направления на Курщину.

"Речь идет я о подразделениях 1-го так называемого армейского корпуса, выведена так называемая бригада "пятнашка", также передислоцированные подразделения 810-й бригады морской пехоты. То есть, рейд на Курщину уже сказывается в моменте отведения военных подразделений оккупационной армии непосредственно для на Курщине", — отметил военный эксперт.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказывал, когда и почему нынешнее наступление армии РФ пойдет на убыль. Ситуация на поле боя будет зависеть и от Украины, подчеркнул он.

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