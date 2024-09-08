Наступление России на Покровск: NYT оценил эффективность действий ВСУ

По информации издания, продвижение окупантов не фиксируется уже более недели.

Украинские защитники в ключевом районе на востоке Украины – Покровске – смогли остановить большое наступление российских войск. Это подтверждается как показаниями солдат, так и картами боевых действий. Однако на других участках фронта российские силы продолжают продвигаться, а также не прекращают дальние обстрелы городов.

Об этом говорится в статье The New York Times.

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По информации издания, на востоке российское наступление на Покровск, ставшее очагом войны в последние месяцы, затормозилось.

По словам военнослужащих, воюющих в этом районе, и согласно картам боевых действий, основанным на данных из открытых источников, таких как спутниковые снимки и видео, размещенные в интернете, продвижение российских войск на этом направлении не фиксируют уже более недели.

Тем не менее, бои в селах и полях к востоку от Покровска, являющегося логистическим центром для обороны Украиной Донбасса, остаются интенсивными. Нет признаков того, что крупная группировка российских окупантов, сосредоточенная в этом районе, отказалась от цели захвата города.

NYT пишет, что Украина усилила свои войска в Покровском районе бойцами двух бригад, обе из которых опубликовали видео и заявления о своем присутствии возле города за последние три дня. По крайней мере, одна бригада была перемещена с другого участка линии фронта, что потенциально ослабило там оборону.

"Покровское направление было неожиданностью", — говорит командир танка по прозвищу Кислый на видео, опубликованном в среду 93-й механизированной бригадой ВСУ. "Для меня и моей команды это было в первый раз". Бригада была дислоцирована южнее оккупированного Россией города Бахмут.

В издании отмечают, что продвижение россиян на Покровск остановилось неделю назад возле города Селидово. Но наступление россиян продолжается южнее, где российская армия почти оцепила центр контролируемой Украиной территории между городами Покровск и Курахово.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в интервью CNN заявил, что Украина стабилизировала оборонные линии и что российское наступление в направлении Покровска не продвинулось "ни на метр". Однако он не комментировал продвижение РФ в южном направлении.

Ранее президент Владимир Зеленский сделал обнадеживающий прогноз по ситуации на Покровском направлении.

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