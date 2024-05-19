Наступление России на севере Харьковщины: генерал Годжес отметил проблемы окупантов

Россия не смогла ни в одном месте совершить серьезного прорыва и остановилась в наступлении.

Неудачное наступление российской оккупационной армии на севере Харьковщины демонстрирует неспособность РФ достичь преимущества на поле боя, несмотря на то, что Украина в течение 6 месяцев не получала необходимую военную поддержку от западных партнеров.

Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес в комментарии "24 каналу".

По его словам, украинские солдаты, защищающие Харьков и другие населенные пункты на Восточном направлении, находятся в очень тяжелых условиях, однако у России также есть большие проблемы.

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Бен Годжес отметил, что украинские защитники делают все возможное теми средствами, которые у них есть. Вместе с тем, Россия продолжает прилагать усилия, чтобы задавить ВСУ артиллерией и массированными атаками пехотой, в которых россияне теряют более 1000 человек ежедневно.

“Это не может продолжаться вечно, но в то же время это указывает на проблемы, которые все еще есть у России... Поэтому битва за Харьковщину не станет решающей, ведь если бы она такой была, то это означало бы, что она закончит войну. Я этого не вижу. Также не верю, что у России есть возможность достичь решающего нокаута Украины”, – подчеркнул он.

Бен Годжес подчеркнул, что Россия не смогла ни в одном месте совершить серьезный прорыв и остановилась в наступлении на Харьковщине, несмотря на то, что Украина не получает последовательной поддержки от Запада и пока не нарастила свою армию.

Напомним, российское командование подганяло наступление на Харьковщине, чтобы успеть до визита Путина в Китай.

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