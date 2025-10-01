Наступление России осенью-зимой: начальник Генштаба ВСУ раскрыл планы врага

Начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российская армия дальше стремится захватить все территории Донецкой и Луганской областей, поэтому в ближайшие месяцы продолжит концентрировать основные усилия на двух направлениях фронта — Покровском и Добропольском.

Об этом начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Андрей Гнатов рассказал в интервью изданию «Укринформ».

Какая ситуация на фронте сейчас?

По словам Гнатова, ситуация на линии боевых действий сейчас остается сложной. Российские оккупанты активно штурмуют позиции украинских войск, создавая преимущество в живой силе и технике в пять-шесть раз.

«Наступательные действия враг ведет вдоль всей линии соприкосновения на тринадцати основных оперативных направлениях, интенсивность которых в среднем составляет 160-190 штурмов в сутки», — отметил генерал-майор.

Наиболее напряженная ситуация фиксируется на востоке Украины. Там у российских войск есть значительное преимущество и они, используя авиацию, артиллерию и беспилотники-камикадзе, проводят наступление высокой интенсивности. Противник пытается захватить Часов Яр и Торецк, создать условия для окружения Константиновки и охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

«Следует отметить, что сейчас противник пытается широко использовать тактику инфильтрации мелких групп в тыловые районы наших войск с их дальнейшим накоплением и развитием наступления у нас в тылу», — подчеркнул Гнатов.

Как сейчас действуют украинские войска?

В то же время Силы обороны Украины, при благоприятных условиях, проводят штурмовые действия для восстановления утраченных позиций, а также выявления и уничтожения диверсионных групп российских захватчиков в тылу.

«В целом, несмотря на значительные потери личного состава, вооружения и военной техники, противник не отказывается от продолжения наступательных действий. От развития событий на главном направлении, то есть Покровском, будет зависеть характер действий противника на других направлениях, в частности Запорожском», — отметил начальник Генштаба.

На ход боевых действий, добавил он, также будет влиять погода: из-за осадков существенно снизится проходимость местности, что усложнит маневренность войск.

Цели российского наступления

По словам Гнатова, велика вероятность, что Россия не откажется от реализации своей наступательной операции.

«Цель, о которой они заявляли, напомню, прозвучала так: полное „освобождение“ Донецкой и Луганской областей. То есть с нашей точки зрения это будет попытка выйти на административные границы именно Донецкой и Луганской областей и полностью оккупировать всю территорию», — пояснил он.

Итак, в ближайшее время главными направлениями российского наступления будут оставаться Покровское и Добропольское.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), на ряде направлений фронта сохраняется сложная ситуация, однако ВСУ достигают тактических успехов, а потери врага растут. Так, у украинских войск есть успехи на Добропольском направлении. На Новопавловском направлении защитники отбивают атаки и оттесняют россиян. На Северском направлении враг продвинулся в тактическом районе Константиновка-Дружковка. На Покровском направлении российская армия не имеет прогресса.