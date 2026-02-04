Наступление России в апреле: эксперт предупредил о новой угрозе для фронта

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В январе темпы продвижения русской оккупационной армии упали вдвое. Однако это не свидетельствует об отказе Москвы от агрессивных планов. Напротив, враг использует это время для перегруппировки, чтобы уже в апреле приступить к масштабной наступательной операции.

Об этом в интервью OBOZ.ua рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По словам аналитика, снижение интенсивности продвижения россиян обусловлено объективными факторами. Главные причины — сложные погодные условия и специфика боев в городах.

«Враг де-факто уперся в населенные пункты. Бои продолжаются в пригородах Временного Яра, в Покровске и Мирнограде, в той же Константиновке и в районе Волчанска. А продвижение в городской застройке очень сложное», — объяснил Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что погода влияет не только на пехоту, но и на работу дронов. Впрочем, несмотря на скромные территориальные достижения, у армии РФ есть «политический заказ» Кремля — не уменьшать давление и постоянно искать слабые места в украинской обороне.

К чему готовиться весной

Наибольшую угрозу эксперт видит в планах противника весной. В настоящее время фиксируется передислокация российских сил и средств, свидетельствующая о подготовке к эскалации.

«Думаю, что враг уже ближе к апрелю готовится к масштабированию наступательных действий. Погодные условия изменятся, постепенно начнет возвращаться зеленка. Именно до этого времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум своих ресурсов», — отметил Селезнев.

Планы Путина остаются прежними: полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а также захват Запорожской и Херсонской областей. Однако аппетиты Кремля уходят дальше.

По словам эксперта, под угрозой могут оказаться граничащие с РФ регионы или находящиеся вблизи линии фронта. Россияне планируют создание так называемой санитарной зоны за счет Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей.

«Если россияне считают своей землю Запорожской и Донецкой областей, то санитарную зону противник попытается формировать на территории, в частности, Днепропетровской области», — предупредил эксперт.

Хватит ли сил у ВСУ

Реализация этих планов напрямую зависит от устойчивости украинской обороны и ресурсов. Селезнев подчеркнул, что поле боя станет главным экзаменатором для амбиций РФ.

Пока ситуация остается сложной, в частности в Волчанске, где из-за давления врага и определенных просчетов командования был потерян ряд позиций. Однако при наличии фортификаций и достаточного обеспечения шансы окупантов на успех эксперт оценивает как призрачные.

Напомним, по данным проекта DeepState, в январе 2026 года РФ оккупировала 245 кв. км территории Украины. Это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре. Наибольшая активность врага сохранялась на Покровском направлении — на него пришлось 33% всех штурмов. Там же противник сосредотачивает основные усилия.