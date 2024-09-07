Наступление России в Донецкой области: эксперт назвал главные цели оккупантов

Россиян остановили в 10 километрах от Покровска.

Украинские Вооруженные силы остановили продвижение российских войск на Покровском направлении. Оккупанты находятся "в десятке километров от покровска и пытаются давить в районе других городов.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 канала".

Он отметил, что на Покровское направление ранее было переброшено 15 бригаду Нацгвардии "Кара-Даг". Именно поэтому бойцы неплохо поработали там.

"Остановили (продвижение РФ – Ред.) буквально в десятке километров от Покровска", — заметил он.

Тем временем российские оккупанты начали выдвигаться в сторону Курахового. По словам Свитана, противник будет пытаться давить в районе Украинского и Селидового. Ведь это так называемая "северная клешня", с помощью которой россияне стремятся создать малое окружение в районе Курахово.

Рассвет подчеркиваю, что эту "русскую "клешню" можно отсечь, просто уничтожив с помощью артиллерии". К тому же артиллерия может неплохо работать со стороны Угледара и Курахового.

Напомним, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж раскрыл новый маневр войск России на Покровском направлении. В частности, стратегия лобовых ударов, чтобы войти в город, не удалась.

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