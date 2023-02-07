Наступление России в феврале: британская разведка оценила возможности армии РФ

Россиянам в ближайшие недели не удастся добиться весомых успехов в наступательных действиях в Донецкой области из-за нехватки боеприпасов и квалифицированных подразделений.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Разведка Британии отмечает, что по всей вероятности, Россия пытается возобновить крупные наступательные операции в Украине с начала января 2023 года. Ее операционной целью почти наверняка является захват остальной контролируемой Украиной части Донецкой области.

Как отмечается в сводке, российским силам удалось отвоевать территорию всего на несколько сотен метров в неделю. Это связано с тем, что России сейчас не хватает боеприпасов и маневренных подразделений, необходимых для успешного наступления.

По данным британской разведки, старшие командиры, вероятно, строят планы, нуждающиеся в недостаточно укомплектованных, неопытных подразделениях для достижения нереалистичных целей из-за политического и профессионального давления. При этом российские лидеры, вероятно, продолжат требовать масштабных обещаний.

"Маловероятно, что в ближайшие недели Россия сможет нарастить силы, необходимые для существенного влияния на исход войны", — говорится в сообщении.

Что известно о возможном новом наступлении России

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорит, что некоторые наступательные действия россиян будут проводиться вдоль всей этой линии фронта. Идет некоторое увеличение давления россиян на участки фронта Луганской и Донецкой областей от Угледара до Купянска.

Глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай заявил, что новое наступление России может произойти в любой день после 15 февраля.

Главное управление разведки Украины определило три возможных направления нового наступления России – Донецкая область, Луганская область и Запорожье.

Бывший глава Службы внешней разведки генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что для подготовки к полномасштабному наступлению России требуется от 4 до 6 месяцев.

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