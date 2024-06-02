Наступление России в Харьковской области: британский аналитик назвал "козырь", который получила Украина

Российская армия остановилась в продвижении и несет самые большие за все время войны потери.

Российские планы наступления в Харьковской области были разрушены Силами обороны Украины благодаря разрешению США применять американское оружие на территории государства-агрессора.

Об этом заявил в своем обзоре британский военный аналитик Филипс О'Брайен.

По его словам, РФ "вызывающе рассчитывала воспользоваться опасениями США" относительно применения американского оружия по России.

Однако "администрация Байдена на этой неделе делала непроницаемое лицо, но разрешила украинские атаки по России с применением оружия США".

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Британский аналитик отметил, что наступление на Харьковщине стало обузой для российской армии, которая остановилась в продвижении и несет наибольшие за все время войны потери.

О'Брайен также предположил, что ВСУ, получившие от США весомый "козырь" благодаря возможности наносить удары по группировкам войск на территории РФ, смогут сорвать российское наступление в Сумской области еще до того, как оккупанты пересекут границу.

Напомним, после разрешения США на удары по территории РФ Силы обороны нацелили свои HIMARS на российский город Белгород, что в десятках километров севернее российско-украинской границы.

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