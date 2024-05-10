Наступление России в Харьковской области: произошел ли прорыв украинских позиций — офицер разведки

В настоящее время бригада "Рубеж" и Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию на линии фронта.

В ходе боевых действий российской армии на территории Харьковской области не произошло ни одного прорыва позиций Сил обороны Украины.

Об этом сообщил в эфире "1+1" командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук.

Он напомнил, что с 5 часов утра пятницы, 10 мая, враг начал так называемые штурмовые действия в окрестностях Харьковской области и в районе Купянска.

“Основной его задачей, с учетом той группировки, которая сейчас там находится, скорее всего, было не продвижение вглубь нашей страны, а создание маленького так называемого буфера, увеличение “серой зоны”... Они просто скопировали наши же действия, которые мы использовали на определенной территории. В данном случае пока никакого прорыва в Харьковском направлении не было”, — подчеркнул офицер разведки.

В то же время, по его словам, в направлении Часового Яра противник также активизировался, вероятно, пытаясь нанести главный удар именно здесь. Боевые действия врага на Харьковщине, по его мнению, были для того, чтобы сделать невозможным подъезд наших резервов, задействованных на других направлениях.

Максим Матвийчук утверждает, что сейчас ни одну из линий фронта противник не смог полностью прорвать, а в некоторых местах не смог сломать ни один взводно-опорный пункт.

"Противник сейчас использует штурмовые действия при поддержке техники, где условный танк в так называемой черепахе, т.е. полностью ушитый металлом и каркасом, пытается проехать вперед, за ним сразу отправляется пара определенных БМП с пехотой, которая высаживается в посадках наших Сил обороны и пытается их выбить.. Но сейчас бригада "Рубеж" и Силы обороны Украины полностью контролируют эту ситуацию на линии фронта... Противник пытается захватить населенные пункты, но сейчас он их полностью уничтожает с лица земли. Достаточно неплохо работает их артиллерия, которой у нас, чтобы создать контрбатарейную борьбу, сейчас, к сожалению, не хватает. Но мы используем более точное оружие”, – описал характер боев командир взвода разведки.

Напомним, утром 10 мая на Волчанском направлении в Харьковской области российская оккупационная армия пыталась прорвать линию обороны ВСУ под прикрытием бронетехники. Вражеские атаки отражены.

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