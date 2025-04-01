Наступление России в марте замедлилось: сколько оккупировал враг

Война на Украине. / © Associated Press

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В марте 2025 года российские войска оккупировали 133 квадратных километра украинской территории – это показатель, сопоставимый с апрелем и июнем 2024 года, что свидетельствует о снижении темпов наступления.

Такие данные предоставил DeepState.

За последние месяцы динамика оккупации существенно замедлилась: по сравнению с ноябрем 2024 месячные потери территорий упали почти в шесть раз.

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Впрочем, это не значит, что враг остановился. Россияне возобновили активные штурмовые действия по нескольким направлениям, и со второй половины марта заметно возросла интенсивность атак в районе Покровска — до уровня конца 2024-го, когда оборона к югу от города оказывалась под серьезным давлением.

Несмотря на усталость и ряд проблем Силы обороны Украины сдерживают продвижение врага и снижают эффективность наступления. Зафиксированы случаи, когда в плен попадают плохо подготовленные мобилизованные российские, которые проходят лишь многодневную подготовку перед отправкой на передовую.

Вероятным вызовом в ближайшем будущем остается группировка войск из Курской области РФ — пока неясно, куда именно его перекинут или как разделят.

Ранее сообщалось, что в течение 31 марта российские войска продвинулись вдоль границы Сумской и Курской областей , а также продолжили наступление на северо-запад Белгородщины.