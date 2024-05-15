Наступление России на Сумщине: генерал Маломуж оценил возможности оккупантов

У российской оккупационной армии нет достаточных резервов для наступления на Сумщину, впрочем, оккупанты действительно могут наносить артиллерийские и воздушные удары, а также активнее применять диверсионно-разведывательные группы на севере Украины.

Такое мнение высказал в комментарии "24 каналу" генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Он напомнил предупреждение от главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, который говорил, что оккупанты могут готовиться наносить удары с минометных и ракетных систем, обстреливать территорию области артиллерией и КАБами.

“Все это для того, чтобы частично оттягивать наши войска и терроризировать местное население – это двоякая задача. Также россияне могут проводить провокационные, диверсионные атаки на границе – это те возможности, которые есть у них на Сумщине”, – отметил Николай Маломуж.

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По его словам, Путин поставил конкретную задачу – захватить крупные города Донетчины: Константиновку, Краматорск, Славянск, поскольку его интересует полная оккупация Донецкой, Луганской и частично Запорожской областей.

Поскольку быстрого успеха у оккупантов на востоке нет и им не удалось даже захватить Часов Яр, то, как считает Николай Маломуж, для отвлечения внимания и оттягивания украинских резервов начались активные боевые действия на Харьковщине.

“Теперь они "взяли" два-три села [на Харьковщине], и это уже "большая" победа. Об этом уже написали все российские СМИ, уже три дня в их интернет-ресурсах гремят о "победе", – отметил он.

Николай Маломуж также отметил, что активность россиян на фронте неслучайно предшествовала запланированному на 15-16 мая визиту президента РФ Владимира Путина в Китай. Мол, российский диктатор хочет показать Си Цзиньпину, что якобы имеет мощные возможности для наступления и захватит новые территории, поэтому сейчас якобы Украине следует согласиться на переговоры с Россией.

"Именно поэтому он так спешил нанести удары, планировал зайти на Сумы, но ему сказали, что там будет полный провал. Потому Путин сосредоточился на Харьковщине. Но его визит в Китай ознаменуется полными провалами на фронте. Хотя давление на Си Цзиньпина точно будет”, – подытожил генерал.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии о наступлении оккупационных войск РФ на Харьковщине рассказал, что враг изначально планировал операцию и в Сумской области.

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