Наступление России в Украине может стать успешным из-за отсутствия помощи от США – ISW

Способность ВСУ отражать российские наступательные операции на востоке государства будут ухудшаться, если США будут дальше задерживать оказание военной помощи.

Предстоящие наступательные операции России могут добиться более существенных и угрожающих успехов, если США будут продолжать откладывать оказание помощи Украине.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что помощь по безопасности США является жизненно важной для способности ВСУ защититься от нынешних и будущих российских наступательных операций, которые начнутся в конце весны-летом этого года.

Также читайте Что может готовить путинская армия через 23 дня: эксперт назвал главные угрозы для Украины

Как заявил ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, ВСУ готовятся к отражению грядущего большого наступления оккупантов, которое ожидается в конце мая или начале июня. По словам Буданова, это наступление будет "катастрофически сложным" без военной помощи от Запада.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о напряженной текущей ситуации на востоке государства, и что российские войска сосредотачивают усилия к западу от Бахмута в направлении Часова Яра. Министр заверил, что Силы обороны Украины успешно используют современную технику против преобладающего личного состава врага.

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин рассказал, что украинские войска на Бахмутском и Авдеевском направлениях могут использовать только от одного до пяти артснарядов на каждые 10 снарядов, выпущенных оккупантами. В то же время, по словам Волошина, украинская артиллерия точнее вражеской.

В Институте изучения войны отметили, что способность ВСУ отражать недавнюю активизацию наступательных операций РФ на востоке Украины ухудшилась из-за нехватки материально-технических средств. Вероятно, эта способность будет ухудшаться в ближайшем будущем, если США будут дпльше задерживать предоставление военной помощи Украине.

"Российские войска пользуются дефицитом украинских материальных средств, вызванных отсутствием помощи по безопасности со стороны США, для достижения незначительных тактических успехов. Однако предстоящие российские наступательные операции могут добиться более существенных и угрожающих успехов, особенно к западу от Бахмута, если США будут продолжать откладывать оказание помощи Украине", – пришли к выводу в ISW.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансировании национальной безопасности.

Читайте также: