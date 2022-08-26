Наступление России застопорилось из-за упорного сопротивления украинцев – британская разведка

Заявления российских официальных лиц на этот счет не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По данным британской разведки, по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу действующие в Украине силы неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки. Весьма вероятно, что Шойгу и президент Путин уволили, как минимум, шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.

"Наступление России застопорилось из-за плохих военных действий и ожесточенного сопротивления Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк назвал время, в течение которого Владимир Путин еще сможет продолжать свою "военную кампанию" в Украине.

"По моим оценкам, Россию начнут вытеснять с захваченных территории в первой половине следующего года из-за нехватки самого необходимого, в чем нуждается армия (за исключением разве что артиллерийских стволов и боеприпасов). Если, конечно, Минобороны РФ не проведет какую-то масштабную мобилизацию. Даже запаса артиллерийских систем, по нашим оценкам, им хватит всего на 20-24 месяца", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин надеется, что дорогостоящая электроэнергия и нехватка ресурсов этой зимой заставят ЕС надавить на Украину, чтобы заключить перемирие с РФ на выгодных для Кремля условиях.

В частности, эту стратегию Reuters подтвердили два анонимных источника из Кремля, которые также говорят, что России будет сложно продолжать войну после зимы. Один из источников также считает, что приемлемые условия для Кремля ― отдать России весь Донбасс и обеспечить "военный нейтралитет" Киева.

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