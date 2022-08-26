Наступление России застопорилось из-за упорного сопротивления украинцев – британская разведка

Наступление российских войск в Украине остановилось из-за собственных неудачных действий оккупантов и ожесточенного сопротивления Вооруженных сил Украины.
Заявления российских официальных лиц на этот счет не соответствуют действительности.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
По данным британской разведки, по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу действующие в Украине силы неоднократно нарушали запланированные оперативные сроки. Весьма вероятно, что Шойгу и президент Путин уволили, как минимум, шестерых генералов за то, что они недостаточно быстро продвигались вперед.
"Наступление России застопорилось из-за плохих военных действий и ожесточенного сопротивления Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, бывший руководитель Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк назвал время, в течение которого Владимир Путин еще сможет продолжать свою "военную кампанию" в Украине.
"По моим оценкам, Россию начнут вытеснять с захваченных территории в первой половине следующего года из-за нехватки самого необходимого, в чем нуждается армия (за исключением разве что артиллерийских стволов и боеприпасов). Если, конечно, Минобороны РФ не проведет какую-то масштабную мобилизацию. Даже запаса артиллерийских систем, по нашим оценкам, им хватит всего на 20-24 месяца", — сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин надеется, что дорогостоящая электроэнергия и нехватка ресурсов этой зимой заставят ЕС надавить на Украину, чтобы заключить перемирие с РФ на выгодных для Кремля условиях.
В частности, эту стратегию Reuters подтвердили два анонимных источника из Кремля, которые также говорят, что России будет сложно продолжать войну после зимы. Один из источников также считает, что приемлемые условия для Кремля ― отдать России весь Донбасс и обеспечить "военный нейтралитет" Киева.
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