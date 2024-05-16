Наступление россиян: аналитики объяснили, почему Путин фундаментально ошибается

Президент России Владимир Путин приуменьшил угрозу украинских контрнаступлений по всей линии фронта и утверждает, что российские войска продолжат оккупацию украинской территории.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Ограниченные российские наступательные операции на севере Харьковской области свидетельствуют о том, что Путин и российское военное командование могут оценивать риски, перспективы и сроки наступательных операций исходя из предположения, что российские войска смогут продвинуться на любом участке фронта и закрепить любые достижения. без необходимости учитывать украинские тактические контратаки или значительную украинскую контрнаступательную операцию в будущем", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что Путин предположительно сделал такое предположение на основе нескольких месяцев постепенного наступления на востоке Украины.

"Но этот расчет фундаментально неправильно оценивает тактические возможности, которые получат украинские войска, когда американская помощь безопасности начнет поступать на фронт в значительных объемах", — отметили аналитики.

Эксперты подчеркнули, что важно, чтобы украинские силы имели возможность осуществлять широкомасштабные контрнаступательные операции.

"Иначе Путин сочтет, что он может продолжать наступательные операции до бесконечности и заставлять Украину к стратегической обороне, пока не достигнет победы", — добавили аналитики.

Ранее аналитики сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации тактически продвинулись у Волчанска Харьковской области. Также враг продолжил наступление по направлению к Липцам.

Глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили сообщил, что на северной окраине города продолжались бои со стрелковым оружием, а небольшие российские диверсионно-разведывательные группы пытались закрепиться.

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