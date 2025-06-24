Летнее наступление РФ: генерал Маломуж оценил реальные возможности оккупантов

Военнослужащие РФ.

Реклама

Россия активно продвигает нарратив о летнем наступлении, однако не имеет ресурсов для масштабных действий на фронте.

Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу".

По его словам, Кремль готовит информационную подоплеку под якобы большие наступательные действия, однако реальные стратегические возможности ограничены. По оценке Маломужа, к осени Россия не сможет сформировать достаточно боеспособные мобилизованные подразделения для проведения масштабных операций.

Реклама

"Они не способны наступать по всему фронту. Ищут слабые места, в частности, альтернативные направления", - отметил генерал.

Он добавил, что главный акцент остается на Покровском направлении, где россияне пытаются продвинуться в сторону Краматорска и Славянска. Но несмотря на многократные попытки, им не удалось добиться прорыва.

Также, по словам Маломужа, Кремль пытался перенаправить часть сил в Сумскую область после отступления ВСУ с украинского плацдарма на территории Курской области. Это уволило около 50-55 тысяч российских военных, которых и начали опрокидывать для атаки на север Украины.

"Мы удерживаем участок в 90 квадратных километров на территории Курщины, что отвлекает до 15 тысяч их сил. Другие — перебросили на Сумщину. Некоторые силы также вытащили из Покровского направления, чтобы создать давление на областной центр. Однако нам удалось стабилизировать ситуацию, нарастить резервы и перейти к контрнаступлению вблизи Андреев".

Реклама

Он прогнозирует, что в ближайшее время РФ продолжит концентрировать усилия на востоке, пытаясь вытеснить украинские силы из Донбасса. Речь идет о направлениях Временного Яра, Торецкого, Новопавловки и Покровска. Но и там, подчеркивает генерал, шансы на успех у врага ограничены из-за хорошо подготовленной обороны ВСУ.

"Россияне могут действовать только локально. На наступление по всему фронту у них нет ресурсов", - подытожил Маломуж.

Ранее сообщалось, что армия РФ постепенно продвигается в направлении административной границы с Днепропетровщиной. Командир "Айдару" рассказал, что на самом деле происходит в регионе.