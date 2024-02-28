Наступление россиян: Годжес рассказал, реален ли прорыв врага вглубь Украины

Хотя Россия празднует взятие Авдеевки Донецкой области — "будто бы это Сталинград", но страна-агрессор находится сейчас в хрупком положении. Серьезные продвижения оккупационных войск в глубь Украины пока невозможны.

Об этом заявил "NV" генерал-лейтенант, бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Годжес.

По его словам, "успех" в Авдеевке стоит РФ больших потерь. Впрочем, Москва продолжает истощать свою экономику и армию ради незначительных успехов на фронте. Впрочем, российская армия сейчас находится "в хрупком и слабом состоянии", что какие-либо серьезные продвижения ее войск невозможны.

"Возможно, через несколько месяцев они (россияне — Ред.) смогут наступать мощнее в каком-либо направлении. Но я просто не вижу, что они способны ныне на большой прорыв на большое расстояние. Я говорю о так называемом оперативном маневре. У них есть только способность продолжать тотальное истощение собственных сил для ограниченных результатов. Я предполагаю, что они будут в дальнейшем пытаться это делать", — подчеркнул американский генерал.

Годжес подчеркнул, что искал доказательства наличия у захватчиков крупных бронетанковых соединений, которые можно было подтянуть на фронт сейчас. Впрочем, не находил. Он также призывает не доверять "ни одной из цифр, показывающих мощь российской армии".

"Знаете, во времена Советского Союза я был лейтенантом в Западной Германии, мы все время волновались. Мы всегда слышали о больших оперативных маневренных группах Красной армии, которые смогут прорваться и пройти 50-100 км, чтобы нанести удар по целям в нашем тылу. я не вижу никаких доказательств этого. Вот банально не вижу. Разве что вдруг есть много техники, которую они утаили и которая находится в хорошем состоянии? Но это маловероятно. Ведь, чтобы использовать эту технику, нужно постоянно где-то тренироваться на ней", — рассказал Годжес.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал сценарии войны в ближайшие дни и недели. В частности, враг отменил перегруппировку возле Авдеевки и продолжил наступательные действия.

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