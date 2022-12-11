Наступление россиян и уничтожение пунктов управления и мест сосредоточения оккупантов: Генштаб — о фронте

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают попытки наступления.

Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары и обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины ВСУ же за сутки поразили 7 пунктов управления и 10 мест скопления личного состава россиян.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 11 декабря.

В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сохраняется угроза нанесения врагом ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Слобожанском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Дворичанское, Фиголовка, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огненное поражение неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны, Колодцы, Заречное, Диброва и Яковлевка Харьковской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Огневое влияние из танков и артиллерии подверглись районам двадцати шести населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменское, Васюковка, Соледарь, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Авдеевка, Опросное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Клищиевки.

На Новопавловском направлении враг обороняется и обстреливает наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Времовка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Лобково и Плавные на Запорожье.

На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Антоновку и Днепровский и город Херсон.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Российские оккупанты планировали захватить Киев и установить в Украине свой марионеточный режим. По данным главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, гауляйтером Украины планировали назначить беглеца Януковича.

ВСУ провели успешные контрнаступления на севере Украины, Харьковском и Херсонском направлениях. Власти отмечают, что война России против Украины закончится выходом на границы 1991 года.

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