Наступление россиян и уничтожение пунктов управления и мест сосредоточения оккупантов: Генштаб — о фронте

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают попытки наступления.
Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары и обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины ВСУ же за сутки поразили 7 пунктов управления и 10 мест скопления личного состава россиян.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ от 11 декабря.
В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Сохраняется угроза нанесения врагом ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
- На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
- На Слобожанском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Амбарное, Дворичанское, Фиголовка, Двуречная и Купянск Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огненное поражение неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Терны, Колодцы, Заречное, Диброва и Яковлевка Харьковской области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает предпринимать попытки прорыва обороны наших войск. Огневое влияние из танков и артиллерии подверглись районам двадцати шести населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменское, Васюковка, Соледарь, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Авдеевка, Опросное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудару вблизи Клищиевки.
- На Новопавловском направлении враг обороняется и обстреливает наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Золотая Нива, Павловка и Угледар Донецкой области.
- На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Времовка Донецкой области и Темировка, Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Лобково и Плавные на Запорожье.
- На Херсонском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Змиевку, Берислав, Ивановку, Зеленовку, Инженерное, Антоновку и Днепровский и город Херсон.
Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 7 пунктов управления, 10 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов противника.
Война России против Украины
Россия 24 февраля начала полномасштабное наступление на территорию Украины. Российские оккупанты планировали захватить Киев и установить в Украине свой марионеточный режим. По данным главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, гауляйтером Украины планировали назначить беглеца Януковича.
ВСУ провели успешные контрнаступления на севере Украины, Харьковском и Херсонском направлениях. Власти отмечают, что война России против Украины закончится выходом на границы 1991 года.
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