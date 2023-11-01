Наступление россиян на Авдеевку: в Пентагоне рассказали, какие операции проводят оккупанты

Несмотря на преобладающую силу противника, украинская армия имеет определенные успехи на поле боя, отметили в Пентагоне.

В Министерстве обороны рассказали, что Россия проводит в районе Авдеевки "наступательные операции с ограниченным эффектом".

Об этом сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер на брифинге.

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По его данным, несмотря на подавляющую силу противника, украинская армия имеет определенные успехи и прогресс на поле боя.

"Мы видим, как в некоторых местах россияне пытаются провести наступательные операции с ограниченным эффектом. Пытаются продвинуться вперед в некоторых областях", – сказал Райдер.

Он заверил, что США будут в дальнейшем поддерживать Украину. Америка сосредоточена в оказании военной помощи как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Напомним, The New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о потерях россиян и украинцев во время наступления на Авдеевку и почему Путин хочет захватить этот город.

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