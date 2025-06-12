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Наступление россиян на Днепропетровщину: сколько километров осталось до админграницы
Враг еще не преодолел полосу оборонительных укреплений возле населенных пунктов на территории Донецкой области.
До административной границы Днепропетровской области подразделениям российской оккупационной армии, которые пытаются наступать на юге Донетчины, осталось пройти около десяти километров.
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.
По его словам, противнику, чтобы войти на территорию Днепропетровской области, нужно захватить еще целый ряд населенных пунктов — в частности, Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополь и Новоселку.
При этом Владислав Волошин отметил, что в упомянутых населенных пунктах существует полоса оборонительных укреплений, которую придется преодолеть врагу, чтобы достичь этой цели.
«Сейчас у него [врага] там успехов нет, уже несколько недель враг пытается там продвинуться», — добавил он.
Напомним, в Кремле раздувают масштаб «наступления» оккупационных войск на Днепропетровскую область, называя его созданием «буферной зоны»