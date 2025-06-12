Наступление россиян на Днепропетровщину: сколько километров осталось до админграницы

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До административной границы Днепропетровской области подразделениям российской оккупационной армии, которые пытаются наступать на юге Донетчины, осталось пройти около десяти километров.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

По его словам, противнику, чтобы войти на территорию Днепропетровской области, нужно захватить еще целый ряд населенных пунктов — в частности, Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополь и Новоселку.

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При этом Владислав Волошин отметил, что в упомянутых населенных пунктах существует полоса оборонительных укреплений, которую придется преодолеть врагу, чтобы достичь этой цели.

«Сейчас у него [врага] там успехов нет, уже несколько недель враг пытается там продвинуться», — добавил он.

Напомним, в Кремле раздувают масштаб «наступления» оккупационных войск на Днепропетровскую область, называя его созданием «буферной зоны»