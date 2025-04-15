ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
294
Время на прочтение
1 мин

Наступление россиян на Днепропетровщину: военный рассказал об истинной цели врага

В то же время, по словам Тимочка, наибольшее количество боеприкосновений — на Покровском направлении.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Наступление россиян на Днепропетровщину: военный рассказал об истинной цели врага

Что известно о потенциальных направлениях для наступления армии РФ на Днепропетровщину / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

В последние недели в медиа речь идет о потенциальных направлениях для наступления армии РФ на Днепропетровщину. Однако если Россия и будет пытаться продвигаться в сторону области, то ее целью, вероятно, будет не военный захват, а политическое давление.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире " Киев 24 “.

По его словам, Россия может продвигаться на Днепропетровщину в целях политического давления.

«Путин может использовать такие действия для территориальных претензий, манипулируя политическими процессами. Поэтому даже при попытках россиян продвигаться в это направление это будет больше политический шаг, а не военная операция», — сказал он.

Напомним, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что РФ может повторить наступление 2022 года из Белоруссии . Там враг готовится к масштабным учениям.

Читайте также

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
294
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie