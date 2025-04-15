Наступление россиян на Днепропетровщину: военный рассказал об истинной цели врага

Что известно о потенциальных направлениях для наступления армии РФ на Днепропетровщину / © Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

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В последние недели в медиа речь идет о потенциальных направлениях для наступления армии РФ на Днепропетровщину. Однако если Россия и будет пытаться продвигаться в сторону области, то ее целью, вероятно, будет не военный захват, а политическое давление.

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире " Киев 24 “.

По его словам, Россия может продвигаться на Днепропетровщину в целях политического давления.

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«Путин может использовать такие действия для территориальных претензий, манипулируя политическими процессами. Поэтому даже при попытках россиян продвигаться в это направление это будет больше политический шаг, а не военная операция», — сказал он.

Напомним, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что РФ может повторить наступление 2022 года из Белоруссии . Там враг готовится к масштабным учениям.

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