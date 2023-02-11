Наступление россиян на Донбассе: в эстонской разведке назвали важное условие, мешающее врагу на войне

оккупанты продолжают наступление на Донбассе сразу на 5 направлениях. Тем не менее, в разведке Эстонии заявили, что россиянам не удастся изменить ситуацию на фронте.

Об этом пишет ERR.

По мнению Гросберга, нашим подразделениям Сил обороны помогает относительно теплая погода.

"По сравнению с прошлой неделей активность боевых действий выросла, инициатива в определенной степени перешла в руки вооруженных сил России", – отметил он.

В разведке отмечают, что силы обороны Украины сейчас находятся под сильным давлением, однако существенных изменений на линии столкновения не обнаружено.

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Гросберг добавил, что одна из главных проблем с которой сейчас сталкиваются оккупанты – это отступление морозов. Поскольку потепление, играет не на пользу оккупантам в проведении наступательных действий. Все из-за вязкой почвы, которая задерживает действия захватчиков.

"На северо-востоке Украины, то есть в Луганской области, средняя суточная температура держится на уровне около нуля, на юге страны установилась плюсовая температура. Другими словами, погода сейчас способствует оборонным действиям ВСУ" ,

– заметил он.

Заметим, что оккупанты сейчас осуществляют наступление сразу на 5 направлениях: Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское, а также Новопавловское.

Как стало известно, украинская армия может начать свое контрнаступление на юге Украины. Самым вероятным направлением ВСУ может стать Мелитополь в Запорожской области.

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