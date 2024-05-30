Россияне могут начать наступление на новом направлении: Синегубов рассказал об угрозе

В случае обострения на этом направлении из общины в первую очередь нужно будет эвакуировать около полутора тысяч человек.

Россияне могут пойти в наступление на Золочевском направлении Харьковщины. Пока ударной группировки вблизи границы с РФ с Золочевской общиной в Богодуховском районе нет, однако враг может начать наступление на этом участке, чтобы еще больше войск ВСУ привлечь для обороны севера Харьковщины.

Об этом сказал во время пресс-подхода начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает корреспондент "Укринформа".

По его словам, информация пока такая же, что и по Липецкому и Волчанскому направлениям.

"Это направление (Золочевский — ред.) врагом выбрано как перспективное для того, чтобы задействовать максимальное количество наших войск в сдерживании на севере Харьковщины", — сказал Синегубов.

Он рассказал, что россияне так же в течение дня могут перенаправить эти резервы и на Золочевское направление.

"Поэтому мы, конечно, об этом можем говорить и должны быть готовы для того, чтобы задействовать планы эвакуации из населенных пунктов», — сказал начальник ОВА.

Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли вблизи Золочевской общины какое-нибудь ударное скопление сейчас.

"Это, скажем так, будет первый этап, первая волна. У нас зарезервированы места в Харькове под эту эвакуацию. Все ресурсы имеются в организации вывоза людей у нас, в принципе, есть", — отметил Синегубов.

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