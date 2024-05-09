Наступление россиян на Харьков: существует барьер, который еще предстоит преодолеть оккупантам — Гетьман

Для наступления на Харьков со стороны Купянска российским оккупантам нужно форсировать реку Оскол и перейти на правый берег. Сделать это противнику будет очень сложно.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, анализируя ситуацию в эфире телеканала "Еспресо".

"От Купянска до Харькова еще нужно добраться — вполне возможно, что будет попытка выйти на побережье реки Оскол на Купянском направлении, это может быть попытка выйти на Купянск-Узловой — это железная дорога, которую мы используем как логистический путь", – заметил он.

В то же время Гетьман отметил, что украинские военные убеждены, что этот водный барьер станет непроходимым для врага.

По словам украинского ветерана, предусмотреть направление мощных наступательных действий противника можно, внимательно следя за определенными признаками.

"Если эти признаки складываются все вместе, то можно с большой вероятностью говорить, что будет какое-то действие, например наступление. Если не все признаки складываются, то скорее всего его не будет. В 9 из 10 случаев, когда складываются признаки, начинаются определенные действия, например наступательные. Иногда это отвлечение внимания просто для того, чтобы мы там держали свои войска”, — пояснил он.

При этом Алексей Гетьман считает, что россияне, которые из-за больших потерь на поле боя испытывают проблемы с количеством личного состава, не станут держать большое количество военных подразделений на каком-либо направлении и не использовать их.

Напомним, ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия может готовить наступление в районе Харьковской и Сумской областей на северо-востоке, но у нее недостаточно сил для захвата областных центров.

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