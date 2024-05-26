Наступление россиян на Харьковщине: удалось ли остановить оккупантов и как разворачивается битва за Волчанск

В настоящее время боевые действия происходят по реке Волча, разделяющей северную часть Волчанска от южной.

Россия продолжает наступление на Харьковщину, но уже более медленными темпами. Основная цель оккупантов на этом участке – взять под контроль пограничный город Волчанск.

Однако еще рано говорить о конечных целях российской операции. В то же время Владимир Путин заявил, что его "единственным намерением является создание "буферной зоны" между Украиной и пограничным Белгородом, настаивая на том, что нет никакого плана угрожать самому Харькову". Между тем многие военные в Харьковской области возмущены тем, что россиянам удалось продвинуться так далеко и быстро. Одни связывают это с задержкой западной помощи, что, по их мнению, способствовало наступлению российских сил и ослабило оборону Украины.

ТСН.ua пишет о последних событиях на Харьковском направлении.

В распоряжении британского журнала The Economist оказался план наступления России в Харьковской области. Из него следует, что россияне пытались выяснить, смогут ли они частично окружить Харьков и, в частности, давить на украинцев восточнее Печенежского водохранилища.

Операцию, по данным издания, планировали на 15-16 мая, но по неизвестным причинам перенесли почти на неделю. Согласно планам, россияне определили два направления атаки по обе стороны водохранилища.

Наступление на западном направлении должно было в течение 72 часов вывести российские войска на расстояние артиллерийского выстрела от Харькова в районе села Борщевое. Но там россиян остановила элитная 92-я бригада ВСУ, которую быстро перебросили в этот район. В результате украинцы отбросили противника на 10 км от его цели.

Военный в Волчанске / Фото: Associated Press

Если данные издания верны, это меняет представление о том, что после 10 мая происходило на границе Белгородской и Харьковской областей.

До сих пор речь шла о плохих оборонительных укреплениях Украины на границе и о том, как 125-я бригада, которая должна была отразить атаку на этом направлении, "оставила позиции".

Ситуация в Волчанске

После успеха россиян в первые дни украинским силам обороны удалось существенно затормозить противника и почти стабилизировать ситуацию. Ключевые точки, в которые направлялись две наступательные группировки РФ – село Липцы и город Волчанск – до сих пор остаются под украинским контролем. Штурмы "в лоб" этих населенных пунктов не принесли успеха россиянам. Однако они сменили тактику и теперь пытаются обойти их с флангов.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, для противника важно захватить Волчанск, чтобы двигаться дальше 10 км юго-восточнее поселка Белый Колодец и выйти в тыл украинской группировке.

К ключевому украинскому городу в приграничные Харьковщине россияне вплотную приблизились еще в первый день наступления. По оценкам экспертов и отдельных украинских военных, Волчанск не был должным образом защищен линиями обороны. В любом случае ВСУ предстали перед задачей удержать город площадью 70 кв. км, в котором до полномасштабной войны проживало около 18 тысяч жителей.

Наступление российские войска ведут, двигаясь от белгородских Шебекино и Новой Таволжанки, через украинские пограничные села Плетеновка и Гатище. Им уже удалось зацепиться за северные окрестности Волчанска. В то же время, ВС РФ минимально используют бронетехнику, двигаясь малыми пехотными группами.

"Они очень маленькими группками проникают, где-то накапливаются, и продвигаются дальше. Тактика маленьких групп, она очень эффективна", — говорит пограничник Андрей в сюжете ТСН о ситуации в Волчанске.

Генштаб по состоянию на 26 мая называет ситуацию в Харьковской области "контролируемой".

По состоянию на 20 мая, линия фронта фактически проходит по реке Волча, разделяющей Волчанск на примерно уровне северную и южную части.

Военный аналитик группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отмечает, что войска РФ прилагают "титанические усилия", чтобы удержаться в городской застройке Волчанска. Их позиции расположены в северных окрестностях – в районе мясокомбината и старого аэродрома, а также на территории нескольких близлежащих кварталов вдоль улиц Терешковой и Новоселовской.

Военно-политическое руководство Украины прямо заявляет, что одна из главных задач России – это заставить ВСУ оттянуть резервы по другим направлениям на Харьковщину.

Действительно, даже статистика обстрелов и штурмов, ежедневно предоставляемая Генштабом ВСУ, указывает на то, что российская армия пытается в последние дни активизировать свои наступательные усилия у Часового Яра, Роботино и на Покровском направлении.

В частности, самое большое количество атак россиян фиксируется именно на Покровском направлении. Здесь РФ не оставляет попыток развить свой успех после захвата Авдеевки.

По данным DeepState, 19 мая оккупантам удалось несколько продвинуться вперед у сел Нетайлово, Яснобродовка, Новопокровского и Керамика.

Потери россиян в Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на каждого украинского военного приходится восемь российских оккупантов во время наступления на севере Харьковской области. Об этом он рассказал в интервью среднеазиатским странам.

Обстрелы Харьковщины / Фото: Associated Press

По словам президента, Владимиру Путину чихать на понимание человеческой жизни и на язык, на котором разговаривает личность.

"Ему чихать на своих людей, как на гражданских, так и на военных. Их прорыв в направлении Харькова, который произошел чуть больше двух недель назад, завершился военными жертвами 1 до 8. Один украинец восемь россиян", — сообщил Зеленский.

Между тем, западные СМИ пишут, что ВСУ планируют контрнаступление на Харьковщине. Аналитик американского Института изучения войны Джордж Баррос считает, что США способны быстро изменить ситуацию на Харьковском направлении, если позволят украинской армии бить американским оружием по территории России.

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