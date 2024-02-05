Наступление россиян на Купянск: в СНБО оценили уровень угрозы

ВСУ все это время отражают атаки врага.

Россия действительно концентрирует значительные военные силы в районе Купянска. Однако данные Forbes относительно 500 вражеских танков и 600 БМП несколько отличаются от реальности.

Об этом в Telegram написал глава Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант ВСУ Андрей Коваленко.

По его словам, Запад должен понять серьезность ситуации на фронте.

"Особенно те, кто принимает решение о помощи. И желательно, чтобы там помнили об американских интересах тоже. Утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года, если Украина будет в более слабом положении, как может казаться некоторым кандидатам в президенты. Напротив, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что Путин никогда не пойдет на условия. Его цель – уничтожение Украины", — отметил Коваленко.

Напомним:

В издании Forbes сообщили, что для наступления на Купянск Харьковской области Россия взыскала 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войск.

По информации журналистов, в планах Кремля до конца марта 2024 полностью захватить Донбасс и часть Харьковской области к реке Оскол. "Дедлайн" выбран специально, чтобы показать результат до президентских выборов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов напомнил, что россияне ведут наступление на этом направлении с февраля 2022 года. Ежедневно противник применяет артиллерию, РСЗО, дроны, авиабомбы КАБ и ФАБ для ударов по позициям и мирным городам.

"Мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки", — добавил Синегубов.

Институт изучения войны сообщил, что российское военно-политическое руководство формирует условия для проведения наступления в ближайшие месяцы.

По данным Генштаба, оккупанты прекратили штурмы и наступление на Купянском направлении.

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