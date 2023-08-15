Наступление россиян на Купянском направлении потерпело фиаско: в Минобороны рассказали, что там происходит

Оккупанты уменьшили количество обстрелов на востоке. Теперь они восстанавливают силы после ударов ВСУ возле Купянска.

На востоке, в частности на Купянском и Лиманском направлениях, российские оккупанты уменьшили количество обстрелов и атак. Сейчас они занимаются перегруппировкой и восстановлением утраченных сил.

Об этом 15 августа рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"В течение прошлой недели и первый день этой недели мы фиксируем в количественном измерении уменьшение на востоке обстрелов и количества атак. Но это вовсе не означает, что враг отказался от своих планов", - подчеркнула Маляр.

По ее словам, уменьшение количества российских обстрелов и атак связано с тем, что украинские войска сильно ударили по врагу, когда он активизировался на Купянском и Лиманском направлениях.

Тогда украинские защитники очень эффективно остановили оккупантов и уничтожили большое количество личного состава и техники россиян.

"И сейчас у них период, когда они перегруппировываются, восстанавливают утраченные в боях силы", — добавила замминистра.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что в районе Купянска Харьковской области российская армия не имеет тактического успеха. Впрочем, оккупанты пытаются перехватить инициативу на этом участке фронта.

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