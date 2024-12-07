Наступление россиян на Кураховском направлении: какую цель преследует враг — пресс-секретарь ВСУ

На Кураховском направлении российская оккупационная армия пытается прорвать рубежи Сил обороны Украины для того, чтобы выровнять линию фронта.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телеканала "Мы-Украина".

“Для нашего противника это направление важно для выравнивания линии фронта. Это позволит ему перегруппироваться, вывести некоторые подразделения для восстановления, а затем аккумулировав ресурс — проводить наступательные действия", - пояснил он замысел врага.

По словам Назара Волошина, на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российские атаки.

Напомним, Украина может лишиться еще пяти городов в Донецкой области. Сейчас в регионе самыми горячими точками являются Времен Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.

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