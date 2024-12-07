Наступление россиян на Кураховском направлении: какую цель преследует враг — пресс-секретарь ВСУ

Силы обороны продолжают сдерживать российские атаки.
На Кураховском направлении российская оккупационная армия пытается прорвать рубежи Сил обороны Украины для того, чтобы выровнять линию фронта.
Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телеканала "Мы-Украина".
“Для нашего противника это направление важно для выравнивания линии фронта. Это позволит ему перегруппироваться, вывести некоторые подразделения для восстановления, а затем аккумулировав ресурс — проводить наступательные действия", - пояснил он замысел врага.
По словам Назара Волошина, на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать российские атаки.
Напомним, Украина может лишиться еще пяти городов в Донецкой области. Сейчас в регионе самыми горячими точками являются Времен Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.
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