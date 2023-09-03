Наступление россиян на Лимано-Купянском направлении: в ВСУ назвали цель врага

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Новоегоровки на Луганщине.

Российские войска наступают на Лимано-Купянском направлении, чтобы сделать "коридор".

Об этом рассказал руководитель прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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Он добавил, что российские кафиры пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Новоегоровки Луганской области. Цель врага – продвинуться к реке Оскол. За минувшие сутки произошло 5 боевых столкновений.

"Он хочет пробить некий коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку у Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты", — пояснил Евлаш, подчеркнув, что украинские военные сдерживают штурмы оккупантов.

Новоегоровка Луганской области. ФОТО: Deepstatemap

Напомним, по последней информации от Генерального штаба, армия Путина атакует ВСУ по трем направлениям.

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