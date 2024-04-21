Наступление россиян на Покровском направлении: детальный анализ возможностей врага — Машовец

Выход на рубеж Очеретино – Уманское остается для российских окупантов основной задачей на ближайшее время.

Командование российской оккупационной армии будет пытаться наступать на Покровском направлении "из последних сил", предполагая, что промедление позволит Силам обороны Украины укрепить свои защитные позиции, прорвать которые станет невозможно.

Об этом написал в своем обзоре координатор группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец.

Главная цель противника

По его словам, для того чтобы "не потерять темп наступления" командование российской группировки войск (ГВ) "Центр" начало возвращать бригады 41-й общевойсковой армии (ОВА) в бой.

"Очевидно, выход на рубеж Очеретино — Уманское остается для ГВ "Центр" основной задачей на ближайшее время", — отметил .

Машовец отметил, что показательным в этом смысле появление подразделений 35-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) из состава 41-й ОВА в полосе наступления 30-й омсбр 2-й ОВА, рядом со 132-й омсбр.

“Командование противника, вводя в бой справа от 30-й омсбр, по направлению на Новокалиново, 35-ю омсбр, явно пытается нарастить темпы продвижения 30-й омсбр, оперирующей по направлению на Новобахмутовку и Очеретино путем уплотнения боевых порядков последней полосу наступления группировки”, – объяснил эксперт.

Где происходят вражеские атаки

Константин Машовец отметил ряд атакующих/штурмовых действий противника на Покровском направлении.

На направлении на Новокалиново провели не особо успешную атаку передовые подразделения 132-й омсбр. Противник смог зацепиться за восточную часть села, но продвинуться дальше на Керамик – пока не может.

Передовые подразделения 30-й омсбр противника, наступая вдоль железной дороги, сумели завязать бои в Новобахмутовке и даже “зацепиться” за несколько крайних домов в юго-восточной части Очеретино. Однако пока ВСУ продолжают цепляться за Новобахмутовку и удерживают Соловьево, дальнейшие активные действия противника в Очеретино проблематичны для него, поскольку вытянутая в сторону этого населенного пункта "кошка" 30-й омсбр рискует быть отрезанной.

“Думаю, именно с целью высвобождения 1-2 мотострелковых батальонов (мсб) 30-й омсбр для активных действий по обеспечению своего левого фланга по дирекции Новобахмутовка – Соловьево и была введена в бой 35-я омсбр справа от 30-й омсбр", - отметил Машовец.

В районе села Бердичи введенные в бой подразделения 74-й омсбр из состава 41-й ОВА атаковали в общем северо-западном направлении, явно пытаясь продвинуться вперед и таким образом еще больше "развязать" 30-й омсбр руки для действий именно в направлении Очеретино и сконцентрировать ее на выполнении именно этой задачи.

1-я омсбр 1-го армейского корпуса (АК), действующая в составе ГВ "Центр", атаковала передовые позиции ВСУ восточнее села Уманское, стремясь прорваться севернее реки Дурна на этом участке, но достичь этого противника пока не удалось. Передовые подразделения ВСУ продолжают удерживать позиции западнее с. Орловка вдоль этой речушки и таким образом сковывая действия противника (1-й омсбр) в направлении с. Умань.

Особенности ситуации в Покровском направлении

По словам эксперта, удержание подразделениями Сил обороны Украины рубежа Новобахмутовка – западнее Бердичи – Семеновка – Уманское начинает существенно влиять на темпы продвижения войск противника из состава ГВ "Центр".

Его командование, поэтому, уже начинает искать какие-то "альтернативные" пути и направления чтобы выйти на рубеж Очеретино — Уманское. Это касается прежде всего фланговых районов. Противник уже начал наращивать усилия в направлении Очеретино, в ближайшее время аналогичные "процессы" состоятся и по направлению на Яснобродовку и Нетайлово.

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Константин Машовец отметил, что противнику может не хватить сил и средств, чтобы продолжать наращивать свои усилия и менять направления и участки их приложения в условиях, когда общая полоса наступления группировки имеет постоянную тенденцию к расширению.

В этом смысле он выделил две особенности.

Во-первых, очень неравномерное распределение сил и средств между Покровским и Торецким направлениями, где действует ГВ "Центр". На первом сконцентрирован абсолютный максимум, тогда как на Торецком командование ГВ "Центр" пока обходится минимумом войск — одна омсбр и где-то до 5 стрелковых полков (в резерве — не больше батальона).

Во-вторых, очевидным фактом является наличие определенных ограничений в сфере возможностей командования ГВ "Центр" самостоятельно наращивать свои усилия на том или ином направлении.

"Они [силы и средства] явно не бесконечны. На данный момент в так называемом "резерве и очереди" (это то, что мы обычно называем "быстрые резервы") находится 3 мотострелковых полка (мсп) — все из разряда "территориальных войск", и до 4-5-и формирований объемом "в батальон", из которых, по крайней мере, 2 являются так называемыми "резервными" (по сути, "мобилизационные накопители" пополнения)", — пояснил эксперт.

Какими силами наступает враг

По словам Машовца, в целом, в составе ГВ "Центр" на Покровском и Торецком направлениях полтора суток назад было:

где-то чуть более 86 тысяч военных;

не более 280 танков (в разном состоянии боеготовности);

менее 760 единиц боевых бронированных машин (ББМ) всех типов и образцов, начиная с бронеавтомобилей и бронированных тягачей типа МТ-ЛБ и заканчивая БМП-3 и БТР-82А;

артиллерийская группировка достаточно мощная – около 1100 единиц ствольной и реактивной артиллерии;

тактическая группа (ТГр) российских ракетных войск и артиллерии (РВиА) из состава одной из ракетных бригад (рбр), которая насчитывает до 6-8 пусковых установок (ПУ) оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК).

Напомним, российские войска продолжают активизировать усилия по криптомобилизации перед ожидаемой наступательной операцией летом 2024 года. Но РФ, вероятно, будет сложно быстро создать эффективные резервы оперативного и стратегического уровня.

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