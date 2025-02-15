Наступление россиян на Покровском направлении останавливается — эксперт

На Покровском направлении наблюдается замедление наступления российских оккупационных войск на одном из участков фронта.

Это отметил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

По его словам, об этом свидетельствуют контратаки ВСУ на левом фланге обороны Покровска — в частности, возле Песчаного и Даченского.

Денис Попович напомнил, что месяц назад этот участок фронта был наиболее напряженным, где происходило больше всего боевых столкновений.

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"Можно констатировать, что враг останавливается или уже остановился", – заявил эксперт.

Военный обозреватель пояснил, что наступательные возможности войск РФ иссякают из-за потерь, которые они несут в результате успешных действий Сил обороны.

“Потери, которые нам удается наносить врагу, обусловили, что они прекратили свои наступательные действия. Сейчас они вынуждены перегруппировываться, вводить резервы для того, чтобы попытаться возобновить эти наступательные действия в обход Покровска", – отметил Попович.

При этом эксперт добавил, что такого замедления нет на правом фланге, где россияне пытаются продолжать наступление, в частности, в районе Воздвиженки.

Напомним, россияне отказались от попыток захватить Покровск с помощью тактики "лобовых" штурмов и теперь пытаются окружить город с флангов.

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