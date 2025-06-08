Наступление россиян на Сумщине: эксперт объяснил замысел оккупантов

© ТСН.ua

Реклама

Наступление россиян в Сумской области сопровождается информационной кампанией со стороны российских пропагандистов, чтобы отвлечь внимание от истинной цели оккупантов — попытки осуществить прорыв в Донецкой области.

Такое мнение высказал военный обозреватель Василий Пехньо в эфире телеканала «Еспресо».

«На самом деле не Сумщина — место главного удара противника. Донбасс, Донецкая область, выход на границы Донецкой области — это цель номер один. Даже во всех сводках Генерального штаба там наибольшее количество боевых соединений, наверное, процентов 80. Сумщина является вспомогательным, отвлекающим, информационным аспектом», — сказал он.

Реклама

Эксперт напомнил, что тактику информационного шума россияне применяют не впервые, приведя в пример распространение фейков о намерениях осуществить прорыв на Херсонском направлении или повторно применить ракету «Орешник».

«Я не исключаю, что не достигнув какого-то глубинного успеха, россияне переключатся, например, на Запорожское направление. И вполне может быть, что именно на Запорожье в ближайшие недели будут какие-то беспорядки, которые информационно будут поддерживаться россиянами, как шум: давайте кричать о захвате Запорожской области или Запорожья», — добавил Василий Пехньо.

Напомним, ситуация в приграничных районах Сумской области остается напряженной, но ее полностью контролируют Силы обороны и подразделения Вооруженных сил Украины.