Наступление россиян на Сумскую область: в Зеленском сообщили, существует ли угроза

В настоящее время российская оккупационная армия не имеет достаточного ресурса, чтобы "пойти колоннами" на Сумы и область. Впрочем, регион находится под постоянными обстрелами РФ.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Report.

"Там Россия очень активно применяет авиационные управляемые бомбы, практически все пограничные села уничтожены. То есть активные боевые действия, но в значительно меньшем масштабе, и так продолжаются по всему периметру границ с РФ. Другой вопрос, может ли Россия накопить столь достаточный объем военных ресурсов, имеются в виду те же мобилизованные, чтобы колоннами двигаться куда-то? Нет, — подчеркнул он.

По словам представителя ОП, в настоящее время у страны-агрессорки нет ресурсов для таких операций. Впрочем, у РФ есть "ресурс для ведения интенсивных боевых действий по линии фронта, где и сейчас они происходят".

"У России есть тот же дефицит в снарядах, дефицит в баллистических ракетах, дефицит в бронетехнике. У них другой уровень подготовки мобилизованных. Это не тот уровень спецподготовки, который мы видели в начале войны. Россия тоже вынуждена, исходя из стратегических целей, выбирать для себя приоритетные направления", – говорит Подоляк.

Также политик отметил, что Украине необходимы большие объемы дальнобойного оружия, ракет, что позволит значительно уничтожать "точки" нахождения (скопления) вражеской военной техники, боеприпасов, в том числе и на приграничных территориях РФ.

Напомним, авторы The Economist со ссылкой на полученные военные планы россиян объяснили причину скорейшего прорыва россиян в Харьковской области. В частности, речь идет о том, что на границе должны были быть установлены минные заграждения, но их не было.

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