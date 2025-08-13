ТСН в социальных сетях

Наступление россиян на Запорожье: как оккупанты прорываются в город и чем это грозит

Оккупанты пытаются применять артиллерию и дроны по Запорожью, но ВСУ отбивают атаки.

ВСУ на фронте

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские войска пытаются приблизиться к Запорожью, атакуя украинские позиции вдоль бывшего Каховского водохранилища.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире КИЕВ24.

По словам Волошина, противник стремится контролировать Каменское из-за его стратегического расположения на трассе Симферополь-Харьков. Этот поселок и соседний Степногорск, находящиеся на господствующих высотах, имеют ключевое значение для контроля южных и восточных окраин Запорожья.

«Противник пытается угрожать городу из дальнобойной артиллерии и применением дронов. Враг хочет взять Каменское и Степногорск, чтобы закрепиться и наносить удары по областному центру», — сообщил Волошин.

Пока россиянам не удается войти в Степногорск, поэтому они двигаются по берегу бывшего Каховского водохранилища, разрушая украинские укрепления. ВСУ производят поисково-ударные действия, отбивают атаки и не дают врагу закрепиться в населенных пунктах.

«Когда нет укрытий и укреплений, держать оборону сложно. Но мы держим врага на расстоянии и не позволяем зайти в населенные пункты», — добавил представитель.

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление, не давая врагу продвинуться к стратегически важным высотам, определяющим безопасность южного фронта.

Напомним, по информации «АТЕШ», в Запорожском направлении оккупационные войска РФ оказались в критическом положении. Россияне из 108-го десантно-штурмового полка сообщают о значительных потерях в боях за Павловку.

Из-за критической ситуации командование начало отправлять в штурмовые группы даже тыловые подразделения и офицеров, признанные нежелательными.

