Наступление россиян на Запорожье: комбриг Хильченко рассказал о приготовлении окупантов

Российская оккупационная армия готовится к масштабному наступлению в Запорожской области.

Командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко в комментарии "Суспільному" сообщил, что на это указывают "многие действия по перемещению и подготовке" российских подразделений.

В частности, по его словам, армия РФ пытается незаметно перемещать свои силы и средства.

"Перемещение своих сил они делают очень скрытно, но все равно мы понимаем, куда перекидывают какие подразделения... Есть накопления. Подразделения разведки проводят обобщение этой информации", — отметил комбриг.

При этом боевые действия на Запорожском направлении уже продолжаются, но россияне используют пехотные штурмовые группы без применения техники.

"Армия РФ не использует какие-либо значительные свои силы. Используют они личный состав без техники, иногда используют мотоциклы, баги. Противник выполняет свои наступательные действия каждый день в светлое время суток", — подчеркнул Алексей Хильченко.

Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в Запорожском направлении происходит накопление сил врага. На этой неделе россияне уже пытались прорвать там оборону.

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