Наступление россиян на Запорожье: военный объяснил, существует ли опасность

Украинские силы наблюдают за ситуацией на Запорожском направлении и готовы отбивать вражеские штурмы.

Ситуация на Кураховском направлении тяжелая. Скорее всего, у Владимира Путина возникла идея начать наступление на Запорожье.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его данным, украинские военные хорошо знают местность на Кураховском направлении и минимизируют риски окружения.

"Именно на этом направлении мы понимаем из планов врага, что у них есть желание продвигаться в сторону Запорожья на подкрепление той группировки, которая с той стороны воюет. Возможно, это я говорю свое мнение, у Путина появилась бредовая идея начать какие-то наступательно-штурмовые действия в направлении Запорожья, чтобы на предстоящих переговорах иметь больше козырей", — считает Цехоцкий.

Ранее издание The Economist писало, что следующей целью российских оккупационных войск в Украине может быть Запорожье.

Между тем спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские захватчики совершают интенсивные штурмы на Приднепровском направлении. Враг пытается захватить острова, чтобы еще больше угрожать Херсону.

Читайте также: