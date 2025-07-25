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Наступление россиян на Запорожье: враг прорывается к Степногорску
Враг был замечен в районе Степногорской детской музыкальной школы.
Российская оккупационная армия продвигается в направлении поселка Степногорск на западе Запорожской области, штурмовые группы врага были замечены в пределах населенного пункта.
Об этом сообщил в пятницу, 25 июля, командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман».
«Запорожское направление перешло в активную фазу. Враг имеет продвижение в направлении Степногорска», — говорится в сообщении.
По словам украинского военного, накануне, 26 июля, враг был замечен в районе Степногорской детской музыкальной школы.
Ранее аналитики DeepState отметили, что россияне сумели продвинуться и закрепиться в соседнем со Степногорском селе Каменском и осуществляют атаки на Плавни и Степногорск.
Напомним, ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что на Запорожье продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты атаковали село Малиновка на востоке области.