Наступление россиян после захвата Авдеевки: аналитики ISW рассказали детали

После захвата Авдеевки Донецкой области темп российских наступательных операций на территории города резко замедлился. Оккупантам придется взять оперативную паузу или перебросить подкрепление в район с других участков фронта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Со ссылкой на заявление спикера Таврической группировки войск Дмитрия Лиховия аналитики Института отмечают, что за минувшие сутки, 19 февраля, количество российских обстрелов на Авдеевском направлении существенно уменьшилось. Также стало меньше обстрелов и активности авиации в этом районе. В настоящее время войска РФ перегруппировываются и ведут расчистку города.

Между тем, отмечается, что украинские силы отошли на новую линию обороны, которую ВСУ подготовили заранее и укрепили на "нескольких уровнях".

Аналитики ISW считают, что, вероятно, российским силам придется провести оперативную паузу, прежде чем возобновить существенные наступательные операции на Авдеевском направлении, или придется перебросить на участок дополнительные подкрепления с других участков фронта, чтобы не допустить кульминации действий возле города.

"Российские силы обладают резервами для такого усиления в других секторах, однако ISW не заметил никаких признаков того, что российское командование сейчас перемещает эти резервы в сторону Авдеевки", — добавляют американские специалисты.

Тем временем Дмитрий Лиховой и спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш заявили, что командование армии РФ, вероятно, в ближайшее время перебросит сконцентрированные вокруг Авдеевки силы на другие — неопределенные участки линии фронта. Кроме того, Евлаш считает, что российским войскам может понадобиться не менее недели, чтобы перебросить подразделения из Авдеевки в бой в неопределенных районах фронта.

"ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, которая сейчас дислоцируется вблизи Авдеевки", — говорится в отчете.

Напомним, днем 16 февраля стало известно, что ВСУ отошли с позиций "Зенита" на юго-восточной окраине Авдеевки. Решение было принято, чтобы сохранить жизнь украинских защитников.

Впоследствии главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. Силы ВСУ переходят к обороне на более выгодных рубежах.

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