Наступление россиян, проблемы фронта и окончание войны: Чмут о ситуации в армии и замыслы оккупантов

Военный аналитик, директор фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут в интервью " Украинской правде " рассказал о проблемах в армии, планах россиян и снижении мобилизационного возраста.

ТСН.ua собрал основное из интервью руководителя одного из крупнейших волонтерских фондов Украины

Захватят ли россияне крупные города Украины

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал о попытках захвата россиянами таких крупных городов Украины как Запорожье, Херсон, Днепр и Харьков.

По его словам, на пути в Херсон есть большое водное препятствие – река Днепр. В последние месяцы активно идут разговоры о подготовке их возможного речного десанта. Крынки – неоднозначная история в этой войне. Но в то же время россияне ее хорошо изучили и заключили.

Также, военный аналитик отметил, что россияне преследуют цель сделать Херсон "мертвым городом".

Что касается Запорожья, то оно находится под огневым влиянием, и россияне к нему пытаются двигаться. Однако это не является главным направлением окупантов.

С Днепром немного лучше ситуация, ведь больше расстояние. Подобная история и с Харьковом.

"Сегодня потенциала захватить какой-нибудь из этих четырех городов так "с ходу", подчеркнул Чмут, у россиян, очевидно, нет", – заверил Чмут.

Наступление на Сумщину

Сумщина находится под активным огневым влиянием, однако у россиян нет достаточного ресурса для полномасштабного наступления на регион.

По его эксперту, для россиян выгодно увеличение линии фронта, потому что у них больше человеческого ресурса, вооружения и военной техники. Кроме того, у них более надежные и более быстрые союзники, чем у Украины.

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"Сумщина, к сожалению, находится под активным огневым влиянием: КАБы, ракеты, другие средства поражения активно работают. Но достаточного ресурса для наступательной операции на регион у них нет. Я не думаю, что они снова будут пытаться одновременно проводить несколько наступательных операций. Тактика, которую они выбрали, в разрезе полгода – год, она дает хороший результат для них. Ее нужно усиливать и масштабировать, но медленными шагами", – сказал Чмут.

Проблемы в армии

Активист предостерегает, что хаос в управлении войсками способен привести к ситуации, когда мы можем серьезно посыпаться на фронте. Это будут не посадки и километры, а бригадные районы обороны, десятки километров одномоментно.

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Неупорядоченное управление, нехватка ресурсов и техники, старые подходы и искажение информации ставят под угрозу боеспособность ВСУ и оборону Украины.

По его словам, то, что еще год назад считалось нагнетанием, сегодня стало очевидной проблемой.

"Сейчас все смотрят на карту и думают: 'А что происходит? Почему никто ничего не делает?' А не то, что никто ничего не делает.

Среди основных проблем Сил обороны Чмут называет следующие:

Хаос в управлении войсками.

Качество подготовки и обучения личному составу. Эта область требует значительного улучшения внутренней эффективности.

Нехватка боеприпасов, имущества и техники. Отсутствие машин, средств связи, систем Starlink, дронов типа "Мавик" и другой оснастки значительно усложняет деятельность войск.

Раздутие структур и штатов.

Также эксперт отметил, что советские подходы в ВСУ способствуют искривлению информации. В частности, большинство должностных лиц с советскими взглядами занимают руководящие должности, и в свою очередь боятся огорчить своего руководителя и говорят то, что он хочет услышать, а не то, что есть на самом деле.

"Это порождает круговой круг искажения информации и, как следствие, утрату территории, людей, техники", – подчеркнул Чмут.

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Чмут подчеркнул, что критически не хватает людей, которые могут донести правду до высшего руководства: "На всех звеньях наверх принято докладывать, что все хорошо, все держится, позиции наши. А на самом деле это не так".

В качестве примера он назвал Кирилла Вереса, которого считает одним из немногих, кто способен говорить правду, даже когда это неудобно для руководителей.

По его словам, ситуация требует немедленных изменений в подходах к управлению, обеспечению войск и распределению ресурсов во избежание критических потерь на поле боя.

Динамика на фронте и "сценарий заморозки войны"

На фронте сейчас динамика грустная. Силы обороны продолжают там отступать, и никто не может с этим ничего поделать.

Россияне забрасывают наших воинов корректируемыми авиабомбами, забрасывают пехотой, используют тактику утечки, удачно используют бронетехнику для масштабирования этой утечки.

Также Чмут отметил, что РФ активно наступает из-за масштабирования своих сильных сторон.

По мнению военного аналитика, заморозка войны является очень плохим сценарием для Украины. Потому что после заморозки может начаться политическая борьба за власть, когда россияне будут усиленно готовиться к новой войне.

"И я очень боюсь, что мы не сделаем этот вывод, который мы должны сделать в 2015 году. Мы выиграли время и мы этим временем не воспользовались. Россия выиграла время и воспользовалась. Но допустила несколько больших ошибок. И мы пропетляли. Она недооценила. наше общество, переоценило себя", – сказал глава фонда "Вернись живым".

Чмут предполагает, что в случае заморозки войны фокус внимания украинцев сместится на другие проблемы.

Окончание войны в 2025 году

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут не исключает, что в 2025 году может быть "остановка" войны и запуск переговорного процесса. Однако подчеркивает, что сейчас Москва готова только принять наше поражение, тогда как Украина не готова сдаваться.

На вопрос журналиста, верит ли он, что война в следующем году пойдет на убыль, Чмут ответил:

"Я верю в то, что может быть остановка и запуск переговорного процесса. Почему? Потому что есть сильная позиция Америки, есть истощение Украины, есть какое-то желание России. Но опять же, условия для всех разные".

Волонтер предполагает, что США готовы пойти на остановку войны "любой ценой". Но украинцы не готовы платить любой ценой, в то время как Россия может еще тянуть время.

Он подчеркнул, что перед началом переговоров важно, чтобы у Украины были какие-то козыри.

Снижение мобилизационного возраста

Руководитель фонда "Вернись живым", ветеран АТО Тарас Чмут продолжает стоять во мнении, что мобилизационный возраст нужно снижать до 20 лет, если мы хотим спасти страну. В то же время аналогичное требование США он считает лицемерным.

"Государство должно принимать нужные и правильные решения, а не те, которые хотелось бы. Потому что мы затягивали с мобилизацией, мы затягиваем с этим решением. Как результат – мы будем иметь и это решение когда-то, и еще большие проблемы на фронте. Это отсрочка неизбежного", – убежден Чмут.

По его мнению, в тех условиях, которые мы сейчас, мы все равно придем к этому решению, или будем дальше проигрывать.

На уточняющий вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18, Чмут уточнил, что, по его мнению, достаточно 20.

В то же время, призыв от США снизить мобилизационный возраст в Украине он называет лицемерным.

"Очень лицемерно звучит со стороны Соединенных Штатов рекомендация, или требование, или просьба для Украины мобилизовывать с 18 лет, имея огромные возможности нам помочь, этого не делать. Страна, которая имеет тысячи единиц техники и другой номенклатуры, в которой мы так нуждаемся, дает очень размеренным количеством на протяжении лет, вместо того чтобы насытить в один момент и произвести стратегические изменения на поле боя. Взамен предлагает или требует уменьшения мобилизационного возраста вплоть до 18 лет", — отметил глава фонда "Вернись живым".

Чмут убежден, что для Штатов удвоение или утроение помощи не является чем-то суперчувствительным. Однако они этого не делают, но при этом хотят, чтобы мы дальше и больше воевали.

Напомним, ранее командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов рассказал причину, по которой украинские военные попадают в окружение врага.

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