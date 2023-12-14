Наступление россиян с "живым щитом" из военнопленных: начато расследование

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Запорожская областная прокуратура начала расследование после появления видео, на котором оккупанты атакуют позиции ВСУ, прикрываясь украинскими военнопленными, как "живым щитом".

Об этом в пресс-службе прокуратуры сообщили 14 декабря.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. Основанием стало появление в Сети видеоматериала, распространенного журналистами "Радио Свобода".

"По предварительным данным, военнослужащие рф, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, во время совершения боевых действий против Сил обороны Украины на Запорожском направлении нагло использовали украинских военнопленных как "живой щит", — говорится в заявлении прокуратуры.

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Там отметили, что сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

Ход досудебного расследования находится на контроле Офиса генпрокурора.

Напомним, 13 декабря журналисты опубликовали видео, снятое с дрона в окрестностях Роботиного Запорожской области. На кадрах зафиксировано, как группа российских военных ведет наступательные действия, открывая огонь из-за спин пленных.

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