Наступление россиян у Бахмута замедлилось: британские разведчики рассказали почему

Оккупанты в ближайшее время не смогут захватить Бахмут.

Армия России снизила свою активность в районе Бахмута Донецкой области. В середине декабря российские военные и боевики Вагнера участвовали в своих пехотных атаках вокруг города. Впрочем, многие из этих операций плохо поддерживались.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании.

"Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, производятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские вооруженные силы за последние десять дней получили подкрепление в этом районе. По данным разведки Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора. Так, частота российских атак снизилась по сравнению с пиком, находившимся внутри декабря.

"Обе стороны понесли большие потери", — заключают в отчете.

Ситуация вокруг Бахмута

В сведении Генштаба 3 января подчеркнули, что армия РФ пытается взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

оккупанты пытаются любой ценой захватить Бахмут. По данным Геншаба, там ежедневно ВСУ отбивают до 20 атак. На Бахмутском направлении Россия сосредотачивает усилия.

Аналитики ISW отмечают, что наступление россиян в Бахмуте близко к кульминации. Маловероятно, что их атаки принесут значительный оперативный успех.

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