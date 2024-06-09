Наступление россиян в Харьковской области: аналитики сообщили, чем занимаются оккупанты

На Харьковском направлении российские оккупанты осуществляют перегруппировку. Скорее всего, захватчики планируют возобновить наступательные действия.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов в интервью российскому государственному СМИ 8 июня заявил, что российские власти в конце мая 2024 года решили перебросить подразделения спецназа "Ахмат" на Харьковское направление.

Алаудинов утверждал, что на Харьковском направлении действует отряд "Каштан", ранее известный как отряд "Камертон" и переименованный в честь нового командира.

Представитель группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин 8 июня заявил, что силы "Ахмата" выполняют роль заградительных подразделений – специализированных дисциплинарных подразделений, которые обстреливают дружеские силы в случае их несанкционированного отступления – в зоне международной границы. Не исключено, что российское военное командование перебросило в этот район силы "Ахмата" исключительно в этих целях, а не для совершения наступательных действий.

Волошин также заявил, что российское военное командование наращивает группировку российских войск в районе границы путем перебрасывания подразделений неопределенных полков и бригад из других участков фронта, в том числе из временной оккупированной Херсонской области.

Центр украинского сопротивления заявил, что российское военное командование опрокидывает неопределенные подразделения и операторов БПЛА с Херсонского направления на Харьковское.

"Непонятно, изменили ли российские войска запланированную конечную численность Северной группировки войск после начала наступательной операции на севере Харьковской области 10 мая. Российский милблогер заявил 6 июня, что российское военное командование выделило около 15 тысяч личного состава для наступательной операции на севере Харьковской области", — отметили аналитики.

Ранее стало известно, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппируются, чтобы возобновить штурмы Липцев и Волчанска.

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