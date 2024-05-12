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Наступление россиян в Харьковской области: какая ситуация в районе Волчанска — обозреватель

Наступление россиян в Харьковской области: какая ситуация в районе Волчанска — обозреватель

Карта войны в Украине в окрестностях Волчанская по состоянию на 12 мая / Фото: Карта войны в Украине

Враг пытается выйти к дороге, ведущей в город со стороны села Старица.

Во время наступательных действий на территории Харьковской области российские оккупанты ведут активные боевые действия вдоль реки Северский Донец к западу от Волчанска.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, враг пытается выйти к дороге, ведущей в город со стороны села Старица, а также взять под свой контроль мост через Северский Донец в районе села Прилипка.

“На другом направлении... бои продолжаются в районе поселков Мороховец и Олейниково. Поселок Глубокий, судя по всему, удерживается ВСУ, по крайней мере, другой информации у меня пока нет”, — добавил он.

Напомним, официально подтвержденной информации о пребывании российских оккупантов в Волчанске на Харьковщине нет. Там продолжаются постоянные обстрелы и бои.

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