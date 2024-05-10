Наступление россиян на Харьковщине: в Defence Express оценили возможности оккупантов

Военный эксперт предполагает, что на Харьковском направлении могут проходить продолжительные бои с россиянами на приграничье.

Накопленных на Харьковском направлении сил российской оккупационной армии хватит только для попытки расшатать приграничье, но не для прорыва оборонных позиций ВСУ.

Такое мнение высказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в комментарии телеканалу "Еспресо".

По его словам, враг собрал на 700-километровом участке границы с Украиной 50-тысячную группировку, из которой на Харьковском направлении – 30 тысяч.

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"Кроме 50 тысяч общей вражеской группировки, у них там еще было 400 единиц бронетехники, но они решили пропорционально ее поделить. Соответственно таких сил россиянам хватит только на демонстрацию попыток прорывов, на определенную регулярность обстрелов приграничных районов, но точно не на прорыв", – подчеркнул Киричевский.

Военный эксперт предполагает, что на Харьковском направлении могут проходить длительные бои с россиянами на приграничье, но не более того.

"Учитывая, что россияне начали атаку в 5 утра, и в настоящее время сообщений о прорыве обороны наших войск не было, можно фиксировать, что если россияне не смогли прорваться в первые 12 часов, то они уже потеряли "окно возможностей", – подчеркнул Киричевский.

Эксперт также отметил, что Харьковское направление будет еще одной "горячей точкой" на фронте, но считает, что враг распыляет свои силы, используя 30-тысячную группировку для задач, которые она, очевидно, не сможет выполнить.

Напомним, утром 10 мая на Волчанском направлении в Харьковской области российская оккупационная армия пыталась прорвать линию обороны ВСУ под прикрытием бронетехники. Вражеские атаки отражены.

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