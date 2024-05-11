Наступление россиян в Харьковской области: в Генштабе рассказали о ситуации

Оккупанты нанесли авиаудары по населенным пунктам в области.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия пыталась атаковать в Харьковской области. Вооруженные силы Украины отразили более 20 атак на Слобожанском и Купянском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 11 мая.

На Слобожанском направлении украинским защитникам удалось отразить девять атак в районах населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

Между тем, на Купянском направлении ВСУ отражены 13 атак оккупационной армии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово Харьковской области, а также возле Стельмаховки на Луганщине.

Также отмечается, что за прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора на Харьковщине.

Напомним, в отчете американского Института изучения войны рассказали, какие поселки оккупировали россияне в Харьковской области. В частности, отмечается, что российские войска совершили два ограниченных действия в этом районе: одно севернее Харькова в направлении Липцев и одно северо-восточнее Харькова близ Волчанска.

Читайте также: