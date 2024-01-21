Наступление россиян в Харьковской области: военный назвал важную цель окупантов

Российские войска пытаются захватить Оскольское водохранилище в Харьковской области, которое имеет большое значение для обороны.

Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ военнослужащий Иван Тимочко в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военного, на Лимано-Купянском направлении важной целью оккупантов является Оскольское водохранилище, простирающееся от Купянска до Изюма, откуда они были выбиты в рамках наступательной операции Сил обороны Украины в 2022 году.

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“Этот вопрос имиджевый для них, вторая армия мира ужасно проиграла бой за Харьков. Конечно, они всегда будут пытаться взять реванш на этом направлении", — заметил военный.

Кроме того, Тимочко отметил важное значение этого водного рубежа, протяженностью почти 80 км, для обороны.

“Это бы дало им возможность выстроить какие-то инженерные укрепления на этом направлении, хотя, когда они отступали в свое время с Харьковщины, то пробовали на Оскольском водохранилище выстроить фортификации, но тогда настолько была большая паника в их войсках, что они забросили это, только начав какие-нибудь элементарные подготовительные работы", — отметил он.

Напомним, в России утром 21 января заявили о захвате села Крахмального Харьковской области. В ВСУ отметили, что линия фронта постоянно смещается.

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