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Наступление россиян: в ISW назвали вероятное направление главного удара
Россияне стягивают силы и готовятся к наступлению.
В Донецкой области россияне продвинулись к западу и северо-востоку от Торецка.
Об этом сообщил Институт изучения войны ISW.
По данным аналитиков, российское командование передислоцировало подразделения беспилотников с курского направления в район Калинового — юго-западнее Торецка. Сейчас эти подразделения действуют в направлении Константиновки.
Кроме того, российские войска недавно изменили тактику на Торецком направлении и пытаются использовать мотоциклы для быстрого продвижения по полям и закрепления позиций без дополнительного подкрепления.
Ранее эксперт сообщил, когда Россия может начать свое новое наступление. Больше об этом читайте в новости.