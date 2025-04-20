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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
2118
Время на прочтение
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Наступление россиян: в ISW назвали вероятное направление главного удара

Россияне стягивают силы и готовятся к наступлению.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

В Донецкой области россияне продвинулись к западу и северо-востоку от Торецка.

Об этом сообщил Институт изучения войны ISW.

По данным аналитиков, российское командование передислоцировало подразделения беспилотников с курского направления в район Калинового — юго-западнее Торецка. Сейчас эти подразделения действуют в направлении Константиновки.

Кроме того, российские войска недавно изменили тактику на Торецком направлении и пытаются использовать мотоциклы для быстрого продвижения по полям и закрепления позиций без дополнительного подкрепления.

Ранее эксперт сообщил, когда Россия может начать свое новое наступление. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
2118
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